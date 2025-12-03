Büyük sürpriz! Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırma kararı aldı. İstanbul ekibi, bir süredir boşta olan Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.
- Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.
- Kasımpaşa, eski Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.
- Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.
Süper Lig'de inişli çıkışli bir performans sergileyen İstanbul ekibi Kasımpaşa'da sıcak gelişmeler yaşandı.
ŞOTA İLE YOLLAR AYRILIYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa yönetimi, deneyimli teknik adam Şota Arveladze hakkında kararını verdi. Lacivert-beyazlıların, Gürcü teknik adama yollarını ayırma kararını bildirdiği belirtildi.
EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Kasımpaşa, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve bir süredir boşta olan Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı. Genç teknik adamın, Kasımpaşa'ya sıcak baktığı belirtildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezon ligde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 13 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.