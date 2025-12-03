Haberler

Büyük sürpriz! Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Büyük sürpriz! Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırma kararı aldı. İstanbul ekibi, bir süredir boşta olan Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

  • Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.
  • Kasımpaşa, eski Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.
  • Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

Süper Lig'de inişli çıkışli bir performans sergileyen İstanbul ekibi Kasımpaşa'da sıcak gelişmeler yaşandı.

ŞOTA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa yönetimi, deneyimli teknik adam Şota Arveladze hakkında kararını verdi. Lacivert-beyazlıların, Gürcü teknik adama yollarını ayırma kararını bildirdiği belirtildi.

Büyük sürpriz! Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Kasımpaşa, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve bir süredir boşta olan Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı. Genç teknik adamın, Kasımpaşa'ya sıcak baktığı belirtildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezon ligde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 13 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Ünlü isimden şaşırtan derbi isteği: Rövanşı da Kadıköy'de oynayalım

Ünlü isimden şaşırtan derbi isteği: Rövanşı da Kadıköy'de oynayalım
Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı

Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı! 2029'a kadar o takımda
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

Tavandan indi, marketi talan etti! Ne kadar içki varsa içip sızdı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiren zam trafiği başlıyor! İşte ilk toplantı tarihi
NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek

NASA tarih verip uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.