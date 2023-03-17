Sivasspor-Fiorentina maçında kan aktı! Sahaya atlayan taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı

Temsilcimiz Sivasspor'un Fiorentina ile oynadığı maçta bir taraftar sahaya atlayıp rakip takımın futbolcusu Alessandro Bianco'ya yumruk attı. Misafir takım Fiorentina'nın hocası Vincenzo İtaliano, "Çok sinirliyim. 20 yaşında çocuğun burnunu kırdılar. Bu utanç verici bir olay" açıklamasını yaptı.

Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu maçın sonunda istenmeyen olaylar yaşandı.

SAHAYA ATLADI

Fiorentina'nın 4. golünden sonra bir taraftar sahaya atlayıp Alessandro Bianco'ya yumruk attı. Burnundan kanlar gelen futbolcu soyunma odasından son durumunu paylaştı.

RIZA ÇALIMBAY ÖZÃœR DİLEDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, misafir ekipten özür diledi. Çalımbay, "Tüm İtalyanlardan özür diliyoruz. Hiç olmaması gereken bir olay yaşadık. Sivas'ta daha önce böyle bir yaşanmamıştı. Yaşananlardan dolayı çok özür diliyoruz, kusura bakmasınlar" dedi.

"20 YAŞINDA BİR ÇOCUK"

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano olayla ilgili "Çok sinirliyim! Bir Türk taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Bu utanç verici. Kazanmamıza rağmen başka bir şey düşünemiyorum. Bianco 20 yaşında bir çocuk. Oyuna girdi ve burnunu kırdılar" açıklamasını yaptı.

CEFERIN'E TELEFON

Fiorentina yönetimi yaşananların ardından UEFA Başkanı Alekxander Ceferin'i arayıp olayı bildirdi. Temsilcimizebir ceza gelmesi kesin gözüküyor.