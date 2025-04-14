Bütün ülke onu konuşuyor! İsmail Kartal'ın kazancı İran'ı karıştırdı

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Lig'de geçen hafta Nassaji Mazanda'yı 1-0 yenerken, lider Tractor FC'nin berabere kalmasıyla puan farkını 4'e indirdi.

MAAŞI GÜNDEM OLDU

Ancak bitime sadece 4 hafta kalması ve Persepolis'in, lider Tractor ve ikinci sıradaki Sepehan'a göre bir maç fazlasının bulunması İsmail Kartal'ın takımı için işleri zora sokan etkenler olarak görünüyor.

İran basınında ise Persepolis ve Kartal için eleştiri dozu artmaya başladı. Son olarak İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalışan Javad Manafi, Tasnim'e verdiği röportajda Persepolis'in gerekli motivasyondan yoksun olduğunu belirterek, teknik ekibin bu sorunu çözmesi gerektiğini savundu.

2.2 MİLYON DOLAR KAZANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ocak ayında takımı şampiyonluk hedefine ulaştırmak için 1.5 yıllık imza atan İsmail Kartal'ın Persepolis'ten 2.2 milyon Dolar maaş kazanacağı iddia edilmişti.