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Bütün ülke bu olayı konuşuyor! 22 yıl sonra maç kazandılar, ödül olarak da kuzu verdiler

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Norveç Ligi'nde Haugesund karşısında 3-1 galip gelerek 22 yıl sonra ilk 3 puanını alan Bryne FK, maçın oyuncusu seçilen Axel Kryger'e ödül olarak canlı bir kuzu verdi. Bu ödül, sadece eğlenceli bir jest değil, aynı zamanda bölgedeki tarım kültürüne ve özellikle et-süt üretimine verilen önemi vurgulamak adına sembolik bir anlam taşıdı.

Norveç futbolunda alışılmışın dışında bir ödül daha gündem oldu. Eliteserien Ligi'nde 22 yıl aradan sonra ilk puanlarını alan Bryne FK, Haugesund karşısında elde ettikleri 3-1'lik galibiyetin ardından maçın oyuncusunu canlı bir kuzu ile ödüllendirdi.

KUZU VERDİLER

Bryne'nin galibiyete uzanan ilk golünü kaydeden Axel Kryger, gösterdiği performansla "maçın oyuncusu" seçildi. Norveç Ligi'nin ilginç ödül geleneği kapsamında Kryger'e ödül olarak canlı bir kuzu hediye edildi.

YEREL TARIMA DESTEK MESAJI

Kulüpten yapılan açıklamada, verilen hediyenin sadece eğlenceli bir jest değil, aynı zamanda bölgedeki tarım kültürüne ve özellikle et-süt üretimine verilen önemi vurgulamak adına sembolik bir anlam taşıdığı belirtildi.

Bütün ülke bu olayı konuşuyor! 22 yıl sonra maç kazandılar, ödül olarak da kuzu verdiler

DAHA ÖNCE YUMURTA VERMİŞLERDİ

Bryne FK'nın ilginç ödüllendirme alışkanlığı aslında yeni değil. Sezonun ilk haftasında Bodo Glimt karşısında mağlup olmalarına rağmen, kaleci Jan de Boer'ün yaptığı kurtarışlar ve penaltı çıkarması sonrası Hollandalı kaleciye üç koli yumurta hediye edilmişti. Norveç'te yerel geleneklerin futbolla harmanlandığı bu uygulamalar, futbolseverler arasında ilgiyle takip ediliyor.

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Bütün ülke bu olayı konuşuyor! 22 yıl sonra maç kazandılar, ödül olarak da kuzu verdiler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

KöYDE ESSEGE KADINKöYDE ESSEGE BiNiLiR KUZUCUK FIRRILDAK MACUUUUN AROMALI ALi SENEYE DERBiYE GELDiGiMiZDE ASLANA öZELL ESSEGiMiZ OL EMi ZUHAHAHAHAHAAAA

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