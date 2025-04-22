Bütün ülke bu olayı konuşuyor! 22 yıl sonra maç kazandılar, ödül olarak da kuzu verdiler

Norveç futbolunda alışılmışın dışında bir ödül daha gündem oldu. Eliteserien Ligi'nde 22 yıl aradan sonra ilk puanlarını alan Bryne FK, Haugesund karşısında elde ettikleri 3-1'lik galibiyetin ardından maçın oyuncusunu canlı bir kuzu ile ödüllendirdi.

KUZU VERDİLER

Bryne'nin galibiyete uzanan ilk golünü kaydeden Axel Kryger, gösterdiği performansla "maçın oyuncusu" seçildi. Norveç Ligi'nin ilginç ödül geleneği kapsamında Kryger'e ödül olarak canlı bir kuzu hediye edildi.

YEREL TARIMA DESTEK MESAJI

Kulüpten yapılan açıklamada, verilen hediyenin sadece eğlenceli bir jest değil, aynı zamanda bölgedeki tarım kültürüne ve özellikle et-süt üretimine verilen önemi vurgulamak adına sembolik bir anlam taşıdığı belirtildi.

DAHA ÖNCE YUMURTA VERMİŞLERDİ

Bryne FK'nın ilginç ödüllendirme alışkanlığı aslında yeni değil. Sezonun ilk haftasında Bodo Glimt karşısında mağlup olmalarına rağmen, kaleci Jan de Boer'ün yaptığı kurtarışlar ve penaltı çıkarması sonrası Hollandalı kaleciye üç koli yumurta hediye edilmişti. Norveç'te yerel geleneklerin futbolla harmanlandığı bu uygulamalar, futbolseverler arasında ilgiyle takip ediliyor.