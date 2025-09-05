Bütün Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi. A Milli Takımımız'ın performansı, Avrupa basınında da yankı buldu.

İşte o manşetler;

A Bola

"Kerem Aktürkoglu, Türkiye'nin Gürcistan'a karşı kazandığı zaferde belirleyici rol oynadı. Eski Benfica oyuncusu ilk 11'de yer aldı."

AS

" Arda Güler'in 85 milyon insanı hayallere sürükleyen numarası. Real Madrid oyuncusu köşe vuruşunu yapmadan önce takım arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldadı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerine değerli bir galibiyetle başladı."

"Güler, Türkiye ile de parlıyor. Real Madrid oyuncusu, Dünya Kupası elemelerinin ilk gününde Gürcistan karşısında bir asist yaptı ve Türkiye milli takımına liderlik etti. Şimdi Arda Güler'in iyi performansının tadını çıkaran Türkiye."

Mundo Deportivo

"Arda Güler ve Kerem Aktürkoglu, İspanya maçı öncesi Türkiye'yi zafere taşıdı. Real Madrid ve Fenerbahçe oyuncuları, Gürcistan'ı yenen milli takımlarının galibiyetinde başrol oynadılar."

Marca

"Arda Güler ve Kerem Aktürkoglu İspanya'ya uyarıda bulundu. Harika bir maç çıkaran Real Madrid oyuncusu asist yaptı ve Türk forvet iki gol attı."