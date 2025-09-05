Haberler

Bütün Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi. Galibiyeti getiren golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Arda Güler'in asist performansı dikkat çekti. Bu zafer, Avrupa basınında geniş yankı buldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi. A Milli Takımımız'ın performansı, Avrupa basınında da yankı buldu.

İşte o manşetler;

A Bola

"Kerem Aktürkoglu, Türkiye'nin Gürcistan'a karşı kazandığı zaferde belirleyici rol oynadı. Eski Benfica oyuncusu ilk 11'de yer aldı."

AS

" Arda Güler'in 85 milyon insanı hayallere sürükleyen numarası. Real Madrid oyuncusu köşe vuruşunu yapmadan önce takım arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldadı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerine değerli bir galibiyetle başladı."

"Güler, Türkiye ile de parlıyor. Real Madrid oyuncusu, Dünya Kupası elemelerinin ilk gününde Gürcistan karşısında bir asist yaptı ve Türkiye milli takımına liderlik etti. Şimdi Arda Güler'in iyi performansının tadını çıkaran Türkiye."

Mundo Deportivo

"Arda Güler ve Kerem Aktürkoglu, İspanya maçı öncesi Türkiye'yi zafere taşıdı. Real Madrid ve Fenerbahçe oyuncuları, Gürcistan'ı yenen milli takımlarının galibiyetinde başrol oynadılar."

Marca

"Arda Güler ve Kerem Aktürkoglu İspanya'ya uyarıda bulundu. Harika bir maç çıkaran Real Madrid oyuncusu asist yaptı ve Türk forvet iki gol attı."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Resmen akıllanmıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAras Aras:

Sırada ispanya var bu maçı biraz abartmayalim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelman kaya:

asıl İspanya maçından sonra göreceğiz çocukları.... umarım fark yesek bile çabuk moralimiz bozulmaz diğer maçlar için... yani gerçekçi olmak gerekirse en az 5 gol yazsın İspanya'da maçı herkes izledi sonuçta... sonuçta İspanya dünyanın en değerli takımı şu anda...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
