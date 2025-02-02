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Bursasporlu Futbolcular Taraftarlarla Buluştu

Bursasporlu Futbolcular Taraftarlarla Buluştu
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Bursaspor, taraftarlarıyla düzenlenen söyleşide bir araya gelirken, kulüp idari menajeri Recep Bülbül ve futbolcular, gelecek hedefleri ve takımın durumu hakkında bilgiler verdi. Başkan Enes Çelik'in katılamadığı etkinlikte futbolcular, taraftarlara mesajlar iletti.

Bursasporlu futbolcular taraftar ile buluşarak söyleşi gerçekleştirdi.

Bursa'da gerçekleşen toplantıya, Bursaspor idari menajeri Recep Bülbül, Ünitimsah dernek başkanı Oğuz Kemal Turan, Bursaspor oyuncularından Sedat Cengiz, Mehmet Yiğit ve Taha Can Velioğlu olmak üzere birçok taraftar katılırken, kulüp başkanı Enes Çelik sağlık sorunu nedeniyle katılamadı. Ünitimsah grubunun hazırlamış olduğu söyleşiye birçok taraftar gelirken oyunculara merak ettiği sorular soruldu. Ünitimsah yapılanmasıyla gittiğimiz her şehirde, yüksek enerjinizle bize bütün deplasmanlarda güç katıyorsunuz diyen Bursaspor İdari Menajeri Recep Bülbül, "Bursaspor mücadelemizde hep birlikte omuz omuza güzel yarınlar yürümek için hep birlikte beraberiz ve beraber kalacağız" şeklinde konuştu.

"2002 yılından beri faaliyet gösteriyoruz, yurdun dört bir yanında 40'a aşkın ilde faaliyet göstermekteyiz" diyen Ünitimsah Dernek Başkanı Oğuz Kemal Turan, "23 yılda yaklaşık 20 bin mezun verdik. Ünitimsah için daha ileri nasıl götürebiliriz, hep birlikte iletişim içerisindeyiz. Başkanımız da bizimle olacak ama dün akşam geçirdiği ufak bir sağlık sorunu sebebiyle olamadı ama çok selamlarını iletti" ifadelerini kullandı.

Bursaspor futbolcusu Taha Can Velioğlu, "Bu sezon ilk defa sakattım ve bu haftaki maçta oynayamadım. Benim için oynamamak gerçekten zordu ve ben izlerken çok heyecanlanıyorum. Dün çok güzel mücadele etti arkadaşlarımız, bu sezon başından beri böyle gidiyor. Bursaspor'u hak ettiği yere ulaştırmak istiyoruz. Bursaspor altyapısından çıktım, 11 sene sonra Bursaspor'a geri döndüm. Allah tekrar bu formayı giymeyi bana nasip etti, benim için çok özel duygular burada oynamak. Bursaspor'da şampiyon olmak hiçbir takımda şampiyon olmaya benzemez ve bunu ben canlı şahidi olarak yaşamak istiyorum. İnşallah sezon sonunda o kupayı kaldırırız" diye konuştu.

Bursaspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu ve her zaman ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bursaspor futbolcularından Sedat Cengiz, "Eğer biz Muş 1984 ile oynayacağımız maçtan da galip gelirsek, daha farklı yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Daha erken ligi bitireceğimizi düşünüyorum. Lig bizim hiçbir zaman bitmeyecek çünkü namağlup unvanımızı korumamız gerekiyor. Bu seneye o yakışır. Muş deplasmanı zor olacak, orada hava şartları ciddi derecede zorluk bekliyor ama bu bizim için bir bahane olmayacak. Çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz" dedi.

Bir diğer futbolcu Mehmet Yiğit ise, "Kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan Bursaspor'un kazanması. Dün çok güzel bir başlangıç yaptık, golleri çok erken dakikalarda bulduk. Maç boyunca üstündük. 2 golü Rabbim bana nasip etti, zaten İlhan'ın asistinde boş kaleye dokunmak kaldı. Birlikteliğimizi 12 hafta boyunca sürdürmek zorundayız. Şehrin bir hedefi var, biz futbolcu arkadaşlara düşen ise şampiyonluk ile taçlandırmak. 12 haftamız kaldı ve 12 hafta sonunda ise şampiyonluk kupasını getireceğiz" sözlerini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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