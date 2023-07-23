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Bursasporlu futbolcular IFT testine tabi tutuldu

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Bursasporlu futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 30-15 aralıklı IFT testine tabi tutuldu. Teknik Direktör Yalçın Gündüz'ün sonuçlardan memnun kaldığı belirtildi.

Bursasporlu futbolcular bugünkü çalışmada 30-15 aralıklı IFT testine tabi tutuldu.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı 30-15 aralıklı IFT testleriyle sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen testlerde oyucular, aerobik kapasiteleri ve güçleri ölçüldü. Gündüz'ün sonuçlardan memnun kaldığı öğrenildi. Bursaspor, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Mesut Şen Bursaspor Spor Haberler

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