Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bu akşam yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlı alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA