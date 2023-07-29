Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular sınırlandırılmış alan ve geçiş oyunları yaptı. Hazırlıklar yarın yapılacak çalışmayla devam edecek.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam idmanı ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, sınırlandırılmış alan ve geçiş oyunları gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sınırlandırılmış alan ve geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı MAS koşuları yaparak tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA