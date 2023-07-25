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Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma MAS koşularıyla tamamlandı.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bugünkü idmanla devam etti.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı günün ilkantrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular antrenmanı MAS koşularıyla tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Mesut Şen Bursaspor Spor Haberler

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