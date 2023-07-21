Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım akşam saatlerinde yaptığı idmanla tempo kazanmaya başladı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, topa sahip olma oyunlarıyla tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA