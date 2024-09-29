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Bursaspor ve Muş Spor Kulübü 0-0 Beraberlikle Puanları Paylaştı

Bursaspor ve Muş Spor Kulübü 0-0 Beraberlikle Puanları Paylaştı
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TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında Bursaspor, sahasında Muş Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol atma başarısı gösteremedi. Bursaspor'dan Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit ve Ahmet İlhan Özek sarı kart gördü. Muş Spor'dan Efe Karaoğlu ise kırmızı kartla oyundan atıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Muş Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Levent Yeşilyurt, Adem Mazlum

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı (Muhammet Demir dk. 46), Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Bora Yılmaz dk. 85), Yiğitali Bayrak (Sedat Cengiz dk. 72), Musa Çağıran (Barış Dalkıran dk. 59), Hamza Gür, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe

Yedekler: Zekeriya Topayan, Furkan Emre Ünver, Bilal Güney, Kerem Dede, Furkan Sakı, Mustafa Genç

Teknik Direktör: Pablo Martin Batalla

Muş Spor Kulübü: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Ebu Sıddık Çelik, Metin Yüksel (Kadir Torbacı dk. 72), Cem Çelik (Safa Ali Memnun dk. 80), Akın Akman, Halil Yılmaz (Ahmet Sun dk. 80), Taha Ahmet Balsu (Noyan Öz dk. 62)

Yedekler: Enes Çetin, Ayetullah Korkmazer, Tuğkan Kamışoğlu, Umut Karataş, Serp Tenim, Ahmet Arda Çakmak

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Kırmızı kart: Efe Karaoğlu (dk. 90)

Sarı kartlar: Taha Can Velioğlu (Bursaspor), Mehmet Yiğit (Bursaspor), Ahmet İlhan Özek (Bursaspor), İlker Günay, İlker Günaslan, Ebu Sıddık Çelik Taha Ahmet Balsu (Muş Spor Kulübü) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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