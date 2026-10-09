Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Iheanacho'dan memnun olduğunu açıkladı

BURSASPOR Teknik Direktörü Mustafa Er, Mardin 1969 maçı öncesi Lincoln Henrique ve Halil Akbunar'ı antrenmanda deneyeceklerini açıklarken, Kelechi Iheanacho'nun performansından memnun olduğunu belirtti. Mustafa Er, "Iheanacho'yu gol atsın diye transfer ettik. O transfer için çok uğraştık" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 1'inci ligin 9'uncu haftasında oynanacak Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Er; sakat oyunculardan yoğun fikstüre, milli ara çalışmalarından Kelechi Iheanacho'nun performansına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sözlerine kulüp personeli Ramazan Usta'nın vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek başlayan Mustafa Er, üç haftalık milli ara dönemini verimli geçirdiklerini söyledi. Er, Erzurumspor ile planlanan karşılaşmanın zemin nedeniyle iptal edildiğini ifade ederek, "Arayı iyi değerlendirdik. Üç haftalık bir periyot oldu. Tek handikapımız hazırlık maçı oynayamamamızdı. Kendi aramızda maçlar yaptık. Mili maç arasından sonra zemin nedeniyle Erzurumspor ile oynayacağımız hazırlık maçını iptal etmek zorunda kaldık. U19'dan takviyelerle kendi aramızda maç yaptık. Taktiksel olarak iyi durumdayız. Pazar günü de taraftarımızın desteğiyle kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

'BU KONUDA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ'

Mardin 1969 karşılaşması öncesinde merak edilen sakat oyuncuların durumuna da açıklık getiren Mustafa Er, Tayfun Aydoğan'ın sakatlığını atlattığını söyledi. Lincoln Henrique ve Halil Akbunar'ın ise takımla antrenmana çıkacağını belirten Er, iki futbolcunun maç kadrosundaki durumuna yapılacak değerlendirmenin ardından karar vereceklerini açıklayarak, "Tayfun artık sakat değil. Bir yıldır oynamıyor. Onu değerlendiriyoruz. Lincoln ve Halil de bugün antrenmana çıkacak. İlk 11'de mi başlarlar, yoksa kulübede mi olurlar, değerlendireceğiz. Bugün bu konuda kritik bir değerlendirme yapacağız. Eksiklikler olabilir. Bahane üretmeden maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Rakip Mardin 1969 Spor'daki teknik direktör değişikliğine de dikkat çeken Er, bu değişimin rakibe olumlu yansıyabileceğini ve sahada buna karşı dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

'27 GÜNDE 6 MAÇ OYNAYACAĞIZ'

Bursaspor'u bir sonraki milli araya kadar zorlu bir fikstürün beklediğini vurgulayan Mustafa Er, yeşil-beyazlıların 27 günde 6 karşılaşmaya çıkacağını söyledi. Bu maçların üçünün iç sahada, üçünün ise deplasmanda oynanacağını belirten deneyimli teknik adam, hedeflerinin rakipleriyle aradaki puan farkını açmak olduğunu ifade etti. Er ayrıca Amine Boutrah'ın hafta başından bu yana takımla çalıştığını ve herhangi bir probleminin bulunmadığını açıkladı. Er, "Bir sonraki milli araya kadar yoğun bir trafik var. 27 günde 6 maç oynayacağız. Takvim sıkışık ama hepsinin üstesinden gelmek zorundayız. Fiziksel olarak hazır olmalıyız. Çalışacağız, dinleneceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız. Üç iç sahada, üç de deplasmanda oynayacağız. Fikstürümüz de değişti. Bunu kullanmak istiyoruz. Dışarıdaki altı maçın hepsini kazanmak istiyoruz. Alttaki rakiplerimizden de uzaklaşmak istiyoruz. Bütün karşılaşmaları maç maç değerlendireceğiz. Amine Boutrah da hafta başından beri bizimle. Bir problem yok" dedi.

'IHEANACHO'YU GOL ATSIN DİYE TRANSFER ETTİK'

Kelechi Iheanacho'nun performansından memnun olduğunu belirten Mustafa Er, Nijeryalı golcünün transferi için yönetimin büyük çaba harcadığını söyledi. Takım içerisindeki birlikteliğin ve oyuncuların verimliliğinin de giderek arttığını vurgulayan yeşil-beyazlı teknik adam şunları söyledi:

"Her rakibe saygı duymamız lazım. Ona göre mücadele etmeliyiz. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Iheanacho atmaya devam ediyor. Umarım bu hafta da atar. Pozitif bir takıma sahibiz. Takım olgusunda muazzam bir ilerleme var. Verimlilik de artıyor. İnsan mutlu olduğu yerde daha verimli oluyor. Biz takım halinde kazanıyoruz. Iheanacho'yu da gol atsın diye transfer ettik. O transfer için çok uğraştık. Yönetimimize de teşekkür etmek lazım. Kendisine çok talep vardı. Bizi tercih etmesinde kulübün büyüklüğü de çok önemliydi. İstediğimiz katkıyı alıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı