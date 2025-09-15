Bursaspor taraftarından tarihi başarı! Galatasaray ile yarışıyorlar

Süper Lig'de 1 şampiyonluğu bulunan Bursaspor, geçen sezon 3'üncü Lig 1'inci Grup'u şampiyon tamamlayarak, 2'nci Lig'e yükselmişti.

GALATASARAY'IN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Türkiye futbol liglerinde 42 bin kombine satışıyla ilk sırada bulunan Galatasaray'ın ardından 32 binin üzerindeki kombine satışıyla ikinci sırada yer alıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da her maça ortalama 40 bin taraftar önünde başlayan yeşil-beyazlılarda, tribünlerin büyük bölümünü aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler dolduruyor.

"DAHA FAZLA KOMBİNE SATILABİLİR"

Neredeyse her maçı kapalı gişe oynandıklarını belirten Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "En büyük itici gücümüz seyircidir. Taraftarlarımız bizim için en önemli unsurdur. Bursa'da maçların geçen yıldan beri sosyal aktivite haline gelmesiyle birlikte alileler de geliyor. Stadımızın kapasitesi daha büyük olsa, çok daha fazla kombine satılabilir. Bursaspor maçları artık bir sosyal etkinlik haline geldi ve pek çok taraftar aileleriyle birlikte maç izlemeye geliyor" ifadelerini kullandı.