Üye Girişi
Haberler

Bursaspor Taraftar Grubu Teksas'tan Açıklama

Güncelleme:
Abone Ol

Bursaspor taraftar grubu Teksas, Diyarbekirspor maçının ardından yaptığı açıklamada yaşanan olayları ve provokasyonları eleştirdi.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, "Taraftarlarımızın sağduyulu yaklaşımı ve günlerdir yaptığımız itidal çağrıları sayesinde, kaostan beslenen bazı odakların beklentilerini boşa çıkardı. Oldukça normal bir havada geçen Diyarbekirspor karşılaşması, ne yazık ki sonunda yine bir provokasyona sahne olmuştur" açıklamalarında bulundu.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, Diyarbekirspor maçının ardından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Kentimizde daha önce Gaffar Okkan'ın hatırasına armağan ettikleri şampiyonlukları gibi güzel ağırlanan konuk ekibin profesyonellikten nasibini almamış futbolcusu B.Y., attığı golün ardından tribünlere yaptığı etik ve kural dışı hareket ile gerginliğe neden oldu. Çıkan olaylar neticesinde bazı taraftarlarımız gözaltına alınmıştır. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, olaylar içerisinde yer alan bir başka oyuncunun karşılaşma başında okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmekten imtina ettiği de görülmüştür. Tüm bu yaşananları, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaptığı mesnetsiz ve akıldan uzak açıklamalar ile de ne yazık ki kendi futbolcularını basın ve kamuoyunun önüne atan Recep Günay'ı da bir an evvel kongre tarihini açıklamaya çağırıyoruz. Gözaltındaki taraftarlarımızın da serbest bırakılmalarını bekliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Teksas Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title