Bursaspor Taraftar Grubu Teksas'tan Açıklama

Bursaspor taraftar grubu Teksas, "Taraftarlarımızın sağduyulu yaklaşımı ve günlerdir yaptığımız itidal çağrıları sayesinde, kaostan beslenen bazı odakların beklentilerini boşa çıkardı. Oldukça normal bir havada geçen Diyarbekirspor karşılaşması, ne yazık ki sonunda yine bir provokasyona sahne olmuştur" açıklamalarında bulundu.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, Diyarbekirspor maçının ardından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Kentimizde daha önce Gaffar Okkan'ın hatırasına armağan ettikleri şampiyonlukları gibi güzel ağırlanan konuk ekibin profesyonellikten nasibini almamış futbolcusu B.Y., attığı golün ardından tribünlere yaptığı etik ve kural dışı hareket ile gerginliğe neden oldu. Çıkan olaylar neticesinde bazı taraftarlarımız gözaltına alınmıştır. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, olaylar içerisinde yer alan bir başka oyuncunun karşılaşma başında okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmekten imtina ettiği de görülmüştür. Tüm bu yaşananları, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaptığı mesnetsiz ve akıldan uzak açıklamalar ile de ne yazık ki kendi futbolcularını basın ve kamuoyunun önüne atan Recep Günay'ı da bir an evvel kongre tarihini açıklamaya çağırıyoruz. Gözaltındaki taraftarlarımızın da serbest bırakılmalarını bekliyoruz." - BURSA