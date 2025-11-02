Haberler

Bursaspor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 Mağlup Etti

Bursaspor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında oynanan maçta Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Bursaspor, 90+1'de bulduğu golle galibiyeti elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadelede Bursaspor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan yeşil beyazlılar, 48. dakikada bulduğu golle öne geçti. Ancak konuk ekip 50. dakikada eşitliği sağladı. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Hakem tarafından 7 dakika uzatma verilen maçta, 90+1. dakikada Muhammet Demir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Bursaspor yeniden üstünlüğü yakaladı.

Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan yeşil beyazlılar, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak taraftarını sevince boğdu.

Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Sefa Narin, Sertaç Çam, Muhammet Demir.

Yedekler: Kerem Matışlı, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Alperen Babacan, Muhammet Zeki Dursun, Musa Çağıran, Enes Kaya, Ertuğrul İdris Fırat, Ali Kerim Yıldız, Ahmet Hakan Atış.

Kahramanmaraş İstiklal Spor: Aydın Bağ, Serdar Cansu, Burak Kavlak, Hasan Hatipoğlu, Bülent Uzun, Muhammet İmre, Muhammed Akarslan, Hüseyin Eray Karataş, Suat Kaya, Ali Han Tunçer, Kemal Rüzgar.

Yedekler: Ömer Bircan Camcı, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Kerem Kaya, Alpaslan Öztürk, İbrahim Has, İlhami Sıraçhan Nas, Ramazan Kaplan, Kubilay Sönmez, Sadık Baş, Arda Çolak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak

UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.