Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: Göreve geleli 6 maç oldu ve 16 puan topladık

BURSASPOR'un 68 Aksaray Belediyespor karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör Mustafa Er, "Göreve geleli 6 maç oldu ve 16 puan topladık. Bu süreçte 21 gol atıp sadece 2 gol yedik. Bugün de attığımız goller kadar net pozisyonlar kaçırdık. Yani oyunun birçok yönünde olumlu işler yapıyoruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Gayet iyi başladığımızı düşünüyorum. Zaten maçtan önce de söylemiştim: Son iki haftadır karşılaşmalara çok iyi giriş yapıyoruz. İlk 20-30 dakikalık bölümde, iç sahada oynadığımız iki maçta da 3-0'ı yakaladık. Geçen hafta deplasmanda da bunu başarabilirdik, Menemen'de de 3-0'ı bulabilecek pozisyonlar ürettik. Hücumda çok fazla pozisyona giriyoruz, önde oynayan, baskılı bir oyun ortaya koyuyoruz. Bunun yanında hücum üretkenliğimiz kadar savunma disiplinine de özel önem veriyoruz" açıklamasını yaptı.

6 MAÇTA 16 PUAN, 21 GOL

Tablonun takım için olumlu yönde ilerlediğini belirten Er, "Göreve geleli 6 maç oldu ve 16 puan topladık. Bu süreçte 21 gol atıp sadece 2 gol yedik. Bugün de attığımız goller kadar net pozisyonlar kaçırdık. Yani oyunun birçok yönünde olumlu işler yapıyoruz. Takım savunmasında gayet iyiyiz; geri dönüşlerde, topu tekrar kazanmada ve takım halinde topun arkasına geçmede çok iyi bir gelişim gösteriyoruz. Teknik ekip olarak burada 34'üncü günümüzü geride bıraktık. Bu süreçte takıma sadece 3 gün izin vermişiz. Oyuncularımızın, teknik ekibimizin, yönetimimizin ve başkanımızın yanı sıra şehirde de ciddi bir fedakarlık var. Geçen hafta takım olma yolunda çok önemli adımlar attık; özellikle gol sevinçlerinde ve birbirlerine sahip çıkma konusunda bunu net şekilde gördük. Bugün de bu gelişimin devam ettiğini gözlemledik" ifadelerini kullandı.

'ERTUĞRUL'UN CİDDİ BİR POTANSİYELİ VAR'

Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi oyunculara iki gün izin verdiklerini belirten Mustafa Er, "Oyuncularımızın hem mental hem fiziksel olarak dinlenmeye ihtiyaçları var. Salı gününden itibaren tamamen önümüzdeki karşılaşmaya odaklanacağız. Ertuğrul'dan zaten bunu bekliyorduk. Çok ciddi bir potansiyele sahip. Fiziksel kapasitesi ve oyundaki devamlılığı oldukça iyi. Takım savunmasına da büyük katkı sağladı. Özellikle topu geri kazanma konusunda takımın en etkili oyuncularından biri olduğunu söyleyebilirim. Kadroda farklı alternatiflerimizin olması da bizim için önemli bir avantaj" diye konuştu.

