Bursaspor çift kale maç yaptı Spor Haberleri Bursaspor günü çift idmanla tamamladı. Bursaspor günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, çift kale maç yaptı. Hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, yarı sahada çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İbrahim Yazıcı Mesut Şen Bursaspor Spor Haberler

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