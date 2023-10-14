Bursaspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor'da Bucaspor 1928 maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar bugünkü idmanda dayanıklılık ve çabukluk çalıştı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde çabukluk oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık çalışmaları yaparak tamamladı.

Bursaspor, hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla devam edecek. - BURSA