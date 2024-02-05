Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına başladı

Altınordu yenilgisi sonrası Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 25. haftasında sahasında ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Dün oynanan Altınordu maçında görev yapan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor, yarını izinli geçirdikten sonra 7 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarınadevam edecek. - BURSA