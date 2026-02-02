Haberler

Bursaspor Basketbol-Trabzonspor: 75-83

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol, sahasında Trabzonspor'a 83-75 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk periyodu 18-17, devresi 32-40 ve üçüncü periyodu 55-62 sonuçlandı.

SALON: Tofaş

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

BURSASPOR BASKETBOL: Brandon Childress 9, Malik Parsons 8, Yavuz Gültekin 6, Artur Konontsuk 8, Landry Nnoko 12, Berk Can Akın 2, Javin Delauerier 8, Bryant Crawford 13, Yesukan Onar 2, Vincent King 7.

TRABZONSPOR: Marquise Reed 31, Berk Demir 0, Akwasi Yeboah 10, Tony Taylor 16, Angel Delgado 9, Tres Tinkle 11, Cem Ulusoy 0, Royce Hamm Jr. 1, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3.

1'İNCİ PERİYOT: 18-17

DEVRE: 32-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 83-75 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
