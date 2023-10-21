Bursaspor Adıyaman FK maçı hazırlıklarını tamamladı
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaşacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.
Bursaspor'da bugün yapılan antrenmanla Adıyaman FK maçı hazırlıkları tamamlandı. Yeşil-beyazlılar tesislerde kampa girdi.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaşacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas oyunları oynayan futbolcular, idmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor