Bursa haber! Bursa'da düzenlenen Atletizm Turkcell Süper Ligi finallerinde ilk gün tamamlandı

Gelen Bursa haberine göre Atletizmde Turkcell Süper Ligi Final Müsabakaları'nın ilk gününde ENKA Spor Kulübü kadınlar ve erkeklerde birinciliğini korudu.

Atletizmde Turkcell Süper Ligi Final Müsabakaları'nın ilk gününde ENKA Spor Kulübü kadınlar ve erkeklerde birinciliğini korudu.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek yarışlarda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Kadınlarda 100 metre, 100 metre engel, 400 metre, 1500 metre, 5000 metre ve 4x100 metre bayrak koşularının yanı sıra üç adım atlama, sırıkla atlama, cirit atma ve disk atma yarışları yapıldı.

İlk günde kadınlarda 74 puan alan ENKA Spor Kulübü, 73 puan elde eden Fenerbahçe ikinci, 42 puanla günü tamamlayan Beşiktaş Kulübü ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise 100 metre, 100 metre engel, 400 metre, 1500 metre, 5000 metre ve 4x100 metre bayrak koşularının yanı sıra uzun atlama, yüksek atlama, çekiç atma ve gülle atma yarışları gerçekleştirildi.

Günün sonunda erkeklerde 65 puan toplayan ENKA Spor Kulübü toplamda 188 puanla birinciliğini korudu. Müsabakalardan 60 puan toplayan Fenerbahçe 182 puanla ikinci, 45 puan toplayan Galatasaray ise 143 puanla üçüncü sırada yer aldı. .

Finaller yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.