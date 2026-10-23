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Bursa'da Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası 202 sporcuyla başladı

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Bursa'da Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası 202 sporcuyla başladı
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Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde başladı. 21 ilden 202 sporcu, 10 kategoride ok atarak yarışacak; madalya töreni 25 Ekim Pazar günü yapılacak.

Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçelerindeki çeşitli branşlardan lisanslı 16 bin 700 öğrencinin elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabatı, "Bugün de inşallah burada yapılacak müsabakalarda kendilerini hem geliştirecek hem yenileyecek hem de birçok müsabakaya da buradan başlayarak devam edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Bugün inşallah çektiğiniz okların en başarılı şekilde en iyi menzile, en iyi sahada gideceğine eminim." diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naşit Gündoğan da şampiyona kapsamında bu menzilin kurulmasında büyük emek verildiğini belirterek, görevlilere teşekkür etti.

Yarışmacılara da başarı dileyen Gündoğan, "Kalp menziliniz doğru, ok menziliniz uzun olsun." ifadelerini kullandı.

Malzeme kontrolü ve atışlarla başlayan şampiyonada 21 ilden 202 sporcu, 10 kategoride ok atarak yarışacak.

Geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı müsabakaların tamamlanmasının ardından "kadınlar" ve "erkekler" kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için 25 Ekim Pazar günü madalya töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA
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