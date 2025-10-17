Haberler

Bursa'da 'Spor Günü' Etkinlikleri Başladı

Bursa'da 'Spor Günü' Etkinlikleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan HOBA Projesi kapsamında düzenlenen 'Bursa Spor Günü' etkinlikleri, öğrencilerin erken yaşlardan itibaren sporla buluşmalarını ve sağlıklı yaşam kültürü kazanmalarını hedefliyor. İlk etkinlik, Nilüfer Özlüce Aziz Sancar Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin erken yaşlardan itibaren hareketli yaşam kültürüne sahip olmaları, sportif alışkanlıklar kazanmaları ve her türlü bağımlılıktan uzak durmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen HOBA (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) Projesi kapsamında "Bursa Spor Günü" etkinlikleri başladı.

Her ayın 16. günü yapılacak "Bursa Spor Günü" etkinliklerinde, ayın hafta içine denk gelen günlerinde okullarda bahçe ve teneffüs egzersizleri yapılacak; hafta sonlarında ise öğrencilerin aileleriyle birlikte sportif etkinlikler yapmaları teşvik edilecek.

Etkinlikler kapsamında okullar, eğitim-öğretimi aksatmadan öğrencilerine yönelik çeşitli fiziksel aktiviteler düzenleyebilecek. Ayrıca öğrenciler, bu özel günde eşofmanlarıyla ve spor formalarıyla okula gelebilecek.

"Spor günü" Öğrencileri Bursa sporla buluşturdu

Spor Günü etkinliklerinin ilki Nilüfer Özlüce Aziz Sancar Ortaokulunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Tahsin Tam ve Bursasporlu futbolcular katıldı.

Program öncesinde öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde çeşitli fiziksel aktiviteler yaptılar. Etkinliğe Bursaspor'un sevilen maskotu timsah Macit'in de katılımıyla renkli görüntülere sahne olan buluşmada öğrenciler, hem spor yapmanın hem de takım ruhunu paylaşmanın keyfini yaşadı.

Formanı giy, takımına sahip çık

Program, Okul Müdürü Mehmet Salih Günay'ın açılış konuşmasıyla başladı. Günay konuşmasında, her ayın 16'sında yapılacak etkinliklerin öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunulacağını, okullarına olan bağlılıklarını güçlendireceğini aynı zamanda yaşadıkları şehre, özellikle de kentin takımı Bursaspor'a karşı bağlılık duygularını artıracağını belirtti.

Okullarımızda akademik gelişimin yanında sosyal ve ruhsal gelişimi de önemsiyoruz

Programda bir selamlama konuşması yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, aynı zamanda fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çınar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımızın eğitim politikaları ve yerel projelerimiz doğrultusunda öğrencilerimize bütüncül bir eğitim anlayışıyla yaklaşıyor, onları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bursaspor, şehrimizin göz bebeğidir. Bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı Enes Çelik'e teşekkür ediyorum" Dedi.

Bursaspor sevgisini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak istiyoruz

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de selamlama konuşmalarında, bizim için sportif başarıların yanında gelecek nesillerin Bursasporlu olması da çok önemli, çocuklarımıza Bursaspor sevgisini erken yaşlardan itibaren kazandırmak istiyoruz, "Okullardan gelen davetleri büyük bir memnuniyetle karşılıyor, elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz, bugün de teknik direktörümüzle futbolcu kardeşlerimizle buraya geldik. Özlüce Aziz Sancar Ortaokulunun en coşkulu ve tutkulu öğrencilere sahip olduğunu gördük, bu tablodan dolayı okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. HOBA Projesine destek vermekten dolayı da mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum, kulüp olarak bundan sonra da içerisinde çocukların ve gençlerin olduğu projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program, öğrencilerin Teknik Direktör Tahsin Tam ve futbolcularla gerçekleştirdiği soru cevap bölümüyle devam etti. Etkinliğin sonunda futbolcular, öğrencilerin forma imzalama isteklerini geri çevirmedi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
