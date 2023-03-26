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Bursa'da ikinci galibiyeti bekliyoruz! Hırvatistan'ı konuk edeceğimiz maçın hakemi belli oldu

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile salı günü Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Ay-Yıldızlı takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde ikinci kez sahneye çıkıyor. Bu kez rakip Hırvatistan. Salı günü Bursa'da oynayacağımız karşılaşmayı İsveç İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Bursa'da ikinci galibiyeti bekliyoruz! Hırvatistan'ı konuk edeceğimiz maçın hakemi belli oldu

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçımızdan 3 puan aldık.

A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geldi. Grubun favorisi olarak gösterilen Hırvatlar, taraftarı önünde Galler ile 1-1 berabere kaldı. 28. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle öne geçen Hırvatistan, son dakikada Broadhead'den yediği golle 1 puana razı oldu. Ermenistan'ı 2-1 yenen Türkiye, grupta liderliğe oturdu.

Hırvatistan'ı Bursa Timsah Arena'da konuk edeceğimiz karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Grupta puan durumu:

  1. Türkiye (3 puan, +1 averaj)
  2. Galler (1 puan, 0 averaj)
  3. Hırvatistan (1 puan, 0 averaj)
  4. Letonya (0 puan, 0 averaj)
  5. Ermenistan (0 puan, -1 averaj)
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Hırvatistan Türkiye Spor Haberler

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