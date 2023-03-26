Bursa'da ikinci galibiyeti bekliyoruz! Hırvatistan'ı konuk edeceğimiz maçın hakemi belli oldu

Ay-Yıldızlı takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde ikinci kez sahneye çıkıyor. Bu kez rakip Hırvatistan. Salı günü Bursa'da oynayacağımız karşılaşmayı İsveç İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

İLK MAÇTAN 3 PUAN

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçımızdan 3 puan aldık.

HIRVATİSTAN TAKILDI

A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geldi. Grubun favorisi olarak gösterilen Hırvatlar, taraftarı önünde Galler ile 1-1 berabere kaldı. 28. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle öne geçen Hırvatistan, son dakikada Broadhead'den yediği golle 1 puana razı oldu. Ermenistan'ı 2-1 yenen Türkiye, grupta liderliğe oturdu.

BURSA'DA OYNAYACAĞIZ

Hırvatistan'ı Bursa Timsah Arena'da konuk edeceğimiz karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Grupta puan durumu: