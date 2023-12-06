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Bursa'da düzenlenen 4. Alpagut Turan Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası sona erdi

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Bursa'da düzenlenen 4. Alpagut Turan Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu. 23 ülkeden 360 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye takımı birinci, Irak takımı ikinci ve Azerbaycan takımı üçüncü oldu.

Bursa'da düzenlenen 4. Alpagut Turan Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Türkiye oldu.

23 ülke, 360 sporcunun katılımıyla Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen 4. Alpagut Turan Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası'nda zorlu bir mücadele yaşandı.

Yarışmanın açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa Gençlik ve Spor Hizmetleri Yıldırım İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Dünya Alpagut Federasyonu Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emil Rahimov, Dünya Alpagut Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kutsan Vasif Namazov, Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz katıldı.

23 ülkeden katılan 360 sporcunun kıyasıya yarıştığı şampiyonada 180 sporcuyla Türkiye takımı birinci olurken, 49 sporcuyla Irak takımı ikinci oldu. 44 sporcuyla Azerbaycan takımı ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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