Bursa'da 12. Eker I Run Koşusu Gerçekleşti

Bursa'da 12'ncisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Eker Meydan'da "Koşmaya değer" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 18 ülkeden ve 53 şehirden gelen 4 bin koşucu yer aldı. 42K Maratonu'nun kadınlar birincisi dördüncü kez yarışmayı kazanan Özlem Işık oldu. Erkeklerde ise birinciliği de Oğuzhan Emre Singer üçüncü kez elde etti.

42K Maratonu ve 15K kategorisi birincileri, 26 Nisan 2026'da düzenlenecek Hamburg Maratonu'na da katılma hakkı kazandı.

Uludağ'dan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı startıyla başlayan koşuda, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı "Minik Adımlar Koşuları"nın yanı sıra 5 bin metre, 15 bin metre koşuları da gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen "Yardımseverlik Koşuları"nda sivil toplum kuruluşlarının projeleri için 4,5 milyon lira civarında bağış toplandı.

ABD'li sporcudan dünya rekoru

ABD'li koşucu Brandon Foor, 7 kıtada maraton ve ultra maratonu en hızlı koşma rekorunu kırma hedefi kapsamında 12. Eker I Run'a katıldı.

Brandon Foor, 42K maratonunu 4 saat 22 dakika 31 saniye ile genel sıralamada 71. olarak tamamladı.

Sporcu, bu derecesiyle hedeflediği rekoru elde ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eker I Run'ı ilk düzenledikleri yıldan bu yana yaşadıkları heyecanın artarak devam ettiğini söyledi.

Kiraz, 4 bine yakın katılımcının koştuğu 2025 yılında sürdürülebilirlik temasını öne çıkardıklarını vurgulayarak, "Festival alanında partnerimiz Revego tarafından kurulan geri dönüşüm otomatlarıyla, ambalaj atıklarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması konusunda farkındalık yaratmayı ve bu alanda öncülük etmeyi amaçladık. 12. Eker I Run'da kadın koşucuların oranı bu yıl yüzde 40'a ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu oranı yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Katılımcıların ilgisi ve artan sayıların kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini anlatan Kiraz, şöyle konuştu:

"Yalnızca 5K yarışında 2 bin 700'ü aşkın sporcunun start alması, bu ilginin en somut göstergesi. Ayrıca 120 sporcunun koştuğu 42K maratonu, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olma özelliğini koruyor. Sporcular burada en iyi derecelerini elde etmenin keyfini yaşıyor. Bunun yanı sıra, Eker I Run'ın en özel bölümlerinden biri olan Özel Sporcular Yarışı'nda bu yıl 250 otizmli ve down sendromlu sporcu yer aldı. Minik Adımlar Koşuları ile de sağlıklı gelecek ve hareketli yaşam için yüzlerce çocuğu bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onların enerjisi ve coşkusu, etkinliğimizin ruhunu daha da güçlendirdi."

"Son 3 senedir birinci oluyorum"

Kadınlar maraton birincisi Özlem Işık da 42 kilometre yarışmalarına 4'üncü kez katıldığını söyledi.

Son 4 yıldır da birinciliği göğüslediğini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Bugün benim doğum günüm. Bugün aldığım birincilik benim için güzel bir hediye oldu. Eker I Run koşusunda her seferinde ilk günkü heyecanı hissediyorum. Çünkü burasının parkuru çok farklı. Benim için güzel bir duygu. Bütün spor branşlarında da olduğu gibi bu sporda da antrenman yapmak çok önemli. Burada sıfırdan başlayan kişilerin de birinci olma imkanı çok yüksek. Eker I Run ile bunun ilk adımını atabilirler."

Erkekler maraton birincisi Oğuzhan Emre Singer ise 35 yaşında olduğunu ve koşuya zayıflamak için 11 yıl önce başladığını anlattı.

İnşaat mühendisi olan Singer, "Hobi amaçlı, kilo vermek için koşuya başladım. 12 yılın sonunda kendimi buradaki koşularda buldum. Özel olarak hazırlanmıyorum. Sürekli koşuyorum, 8 yıldır katılıyorum. Birinci olmak için geldim. Son 3 senedir de burada birinci oluyorum." diye konuştu.

Bu arada 42K maratonu genel kategori ödülleri, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu tarafından verildi. Minik Adımlar Koşusu'na katılan çocuklar da madalyalarını Nilüfer Belediyesi Başkanı Sadi Özdemir'den aldı.