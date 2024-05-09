Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı birinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 40-29 yendi. İlk yarıyı da konuk ekip 17-15 önde tamamladı. İkinci maç ise 11 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı birinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 40-29 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da konuk ekibin 17-15'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İki takım, eşleşmenin ikinci maçında 11 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da Çamlıca Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.