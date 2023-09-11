Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, U20 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

İzmir'de gerçekleştirilen U20 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Hilal Mutlu üç adım atlamada Türkiye şampiyonu olurken, Elif Kalabalık çekiç atmada ikincilik elde etti. Sudenaz Çetin disk atmada Türkiye üçüncüsü, Ece Sert sırıkla atlamada bronz madalya kazandı.

İzmir'de gerçekleştirilen U20 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

8-9 Eylül 2023 tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Hilal Mutlu üç adım atlamada 12.93'lük derecesiyle Türkiye şampiyonu olurken, uzun atlamada 5.40'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Elif Kalabalık çekiç atmada 49 metrelik derecesiyle ikincilik kürsüsünde yer aldı. Organizasyonda ayrıca disk atmada Bursa Büyükşehir BelediyesporluSudenaz Çetin 39 metrelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü olurken, Ece Sert sırıkla atlamada 2.20'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. - BURSA