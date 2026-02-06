Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Bursaspor'a Destek Ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Bursaspor'a Destek Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ni ziyaret ederek yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Bozbey, takımın başarıları için mesajlar verirken, kulüp başkanı Enes Çelik, kalan 12 maçın önemine dikkat çekti.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Özlüce Tesisleri'ni ziyaret ederek Bursaspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Bozbey takıma destek mesajı verirken, kulüp başkanı Enes Çelik, "Herkesin gözü Bursaspor'da çünkü en yukarıda Bursaspor var" dedi.

Bursaspor'un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ziyaretiyle gerçekleşti. Yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelen Bozbey, yeşil beyazlı takıma destek mesajı verdi. Ziyarette futbolcularla sohbet eden ve takımın Bursa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek başarı dileklerini ileten Bozbey, "Bursalı oyuncularımız da, Bursa dışından Bursaspor'a gelen oyuncularımız da bizim evladımızdır. İnşallah bu sezon, hiç ara vermeden bir üst lige hep birlikte çıkacağız. Ardından da 'Bekle bizi Süper Lig' diyoruz. İnşallah Süper Lig'de de Avrupa'da da adından söz ettiren, başarılarıyla öne çıkan bir Bursaspor sahalarda yer alacaktır. Tüm kent kenetlenmiş durumda. Yaklaşık 3,3 milyonluk Bursa, bu yolculukta takımın arkasında ve Bursaspor'u yakından takip ediyor. Bursa kentini, Bursa ismini en iyi şekilde temsil ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

ENES ÇELİK: ÖNÜMÜZDEKİ 12 MAÇIN HER BİRİ AYRI ÖNEMLİ

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de kulüp ve kent arasındaki birlikteliğin önemine vurgu yaparken, kalan haftalarda takımın hedefi doğrultusunda kenetlenmiş bir yapı sergileyeceklerini ifade etti. Çelik, "Gerek inşaatlarımızda, gerek çevre revizeleri ve zemin düzenlemelerinde yanımızda olan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. El birliğiyle birçok eksik tamamlanıyor. Sahada futbolcu kardeşlerimiz ve hocamız mücadele ediyor, biz de dışarıda elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzde 12 maç var ve her biri ayrı önemli. Herkesin gözü Bursaspor'da çünkü en yukarıda Bursaspor var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza