Burdur'da Kick Boks Sporu Yaygınlaşıyor

İzmir'de özel spor salonu çalıştıran Deniz Sögü Koç, 2008 yılında Burdur'a yerleşti. Burdur'da kick boks yapan sporcu olmadığını gören Koç, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda öğrenci yetiştirmeye başladı. Koç, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kick boks antrenörü olarak çalışmaya başladı. Kick Boks İl Temsilcisi olan Deniz Sögü Koç, 16 yılda 2 binden fazla gence spor eğitimi verdi.

Şampiyon sporcu yetiştiren, sporcularının sonraki yıllarda antrenör ve hakem olmalarına yardımcı olan Deniz Sögü Koç, kick boks sporunu sevdirdiği gençlerin başarısıyla gurur duydu. 16 yıl önce kick boks sporcusu olmayan kentte bu sporu sevdirip çok sayıda sporcuya eğitim verdiğini anlatan Deniz Sögü Koç, "2008 yılında geldiğimde Burdur'da bu spor bilinmiyordu. Kick boks branşını başlattım. İlk geldiğimde talep yoktu. Yaşı büyük sporcularla başladık. Daha sonra minikler, yıldızlar gençler derken 16 yıllık süreçte milli takımda Burdur'u temsil eden sporcular yetiştirdim. Daha önce kick boks sporunun olmadığı şehirde, sporcularımız turnuvalardan dereceyle gelmeye başladı. Bu benim için onur verici" diye konuştu.

Yetiştirdiği 3 öğrencisinin bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığında antrenörlüğe başlamasının gururunu yaşadığını anlatan Deniz Sögü Koç, "2008 yılından bu yana alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 2 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Avrupa, dünya ve Türkiye şampiyonalarında dereceler yapan sporcularım var. Kick boks ailesinin Burdur'da sporcu, antrenör ve hakem olarak büyümesinden hem mutluluk hem de gurur duyuyorum" dedi.