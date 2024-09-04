Burcu Çetinkaya, Dünya Ralli Şampiyonası'nda Tek Kadın Pilot Olacak

Milli ralli sporcusu Burcu Çetinkaya, Dünya Ralli Şampiyonası'nın, rallide rekabet seviyesi en yüksek, yarışabilecek en üst şampiyona olduğunu belirterek, "Dünya Ralli Şampiyonası 13 ayaktan oluşuyor. Önümüzde bizim katılacağımız yarış Akropolis Rallisi var. Akropolis Rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası tarihindeki en efsane yarışlardan bir tanesi. Ben bu rallide 72 ekip arasındaki tek kadın pilot olacağım. Birkaç tane copilot var ama onların da sayısı az. Copilotum Fabrizia Pons da az sayıdaki kadın copilotlardan biri olacak" dedi.

'SON ZAMANLARDA HİÇ KADIN START ALMIYOR'

Akropolis'teki yarışın çok önemli olduğunu ve uzun süredir Dünya Ralli Şampiyonası'na kadınların katılmadığını ifade eden Çetinkaya, "Aslında kadınlarla erkeklerin beraber mücadele ettiği bir yer. Ama son dönemlerde böyle bir şey var. Zaten sayımız azdı ama son zamanlarda hiç kadın start almıyor. Dolayısıyla bu anlamda da tekrardan kadınlara Dünya Ralli Şampiyonası'nda olabileceklerini hatırlatma misyonumuzda var. Ülkeme en iyi sonuçla dönmek dileğiyle gidiyorum" diye konuştu.

'BİTİRMESİ ZOR YARIŞLARDAN BİR TANESİ'

Akropolis Rallisi'nin zor yarışlardan biri olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Geçmişe göre etaplar farklılaştı, biraz daha az kırıcı oldu ama yine de çok kırıcı şampiyonalardan bir tanesi. Bitirmesi zor ve rekabet seviyesinin de çok yüksek olduğu yarışlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

'TOPLAMDA 7 BİN KİLOMETREYE YAKIN YOL YAPACAĞIM'

Yarışların 5-8 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca düzenleneceğini ifade eden Çetinkaya, "Toplamda 305 kilometre özel etap var. Gazlayacağımız zamana karşı yarışacağımız etaplar. Bunun yanı sıra yaklaşık bin 30 kilometre de normal etap var. Bu da yarışacağımız özel etapla diğer özel etap arasındaki ara mesafeyi trafik kurallarına tabi olarak tamamladığımız ama yine de otomobil kullandığımız bölüm. Sadece performanslı değil. Bunun yanı sıra yol keşfi dediğimiz, her etabı iki kez geçeceğimiz, yaklaşık 2 bin 500 kilometreye yakın yol yapacağız. Bunların hepsini toplarsak 3 bin 800 kilometre yapıyor. Buradan araçla Yunanistan'a gidiş-geliş de 3 bin kilometre, toplamda 7 bin kilometreye yakın yol yapacağım" diye konuştu.

'HAYATIMI RALLİYE ADADIM'

Ralliden uzak kaldığımda çok şey öğrendim, çok özlemişim diyen Çetinkaya, "Ben bu spora başlamak için çok mücadele verdim. Ara verdiğimde benim dünya şampiyonası hikayem burada bitmiş olmamalı demiştim. Çünkü çok emek verildi. Çok eğitim aldım. Hayatımı buna adadım. Dolayısıyla da ara verdiğin sürede aslında 'eski rallici' gibi haberler yapıldığında içimde hep bir şey cız ediyordu. Bu hikayeyi yarım kalmış gibiydi" dedi.

'UMARIM HER ŞEY HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ OLUR'

6 sene ralliye ara verdiğini İtalya'dan geçen sene gelen davet üzerine, İtalya'da lokal bir yarışa katılarak rallilere geri döndüğünü belirten Çetinkaya, " Dünya Şampiyonası hep kalbimdeydi. Suudi Arabistan'ın da Dünya Ralli Şampiyonası'na eklendiğini duyduğum an dedim ki ben geri dönmeliyim. Umarım her şey hayal ettiğimiz gibi olur" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya copilotu Fabrizia Pons hakkında ise şu sözleri kullandı:

"Copilotum Fabrizia Pons da çok değerli bir iş yapıyor. 69 yaşında ve anneanne. Kariyer ömrüne baktığımızda 45 seneden fazla. Bu inanılmaz bir kariyer ömrü hatta erkek rakiplerini çoğunun önünde. O yüzden böyle bir efsaneyle beraber yarışıyor olmak da benim için çok büyük mutluluk."

'SUUDİ ARABİSTAN'DA OTOMOBİL KULLANMAMIZ DAHİ YASAKTI'

Suudi Arabistan'da yarışmanın inanılmaz heyecan verici olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Orta Doğu Ralli Şampiyonası'nda birçok kez podyuma çıktım. Kuveyt'te, Katar'da erkeklerin arasında podyumlara çıktım. Suudi Arabistan'da bırakın yarışmayı normal otomobil kullanmamız dahi yasaktı. Suudi Arabistan'da çekimlere veya yarış takip etmeye gittiğimizde uzaktan içim acıyarak, üzülerek ancak yarışı seyredebiliyordum. Bu anlamda da Dünya Ralli Şampiyonası'nın Suudi Arabistan'a gelecek olması çok kıymetli. Umarım çok üst seviyede bir otomobille çok kuvvetli bir şekilde yarışabiliriz" dedi.

'BİZ, HAYAL EDEN, ÜRETEN, YAŞAYAN KADINLARIN ÜLKESİYİZ'

Bütün kadınlara mesajım; hayallerinden vazgeçmesinler diyen Çetinkaya, "Ne zaman ki harekete geçer, hayallerimizin peşinden koşarsanız o zaman bir şeyler zaman içinde gelmeye ve bazı kapılar açılmaya başlıyor. Hayal edin. Biz, hayal eden, üreten, yaşayan kadınların ülkesiyiz" diye konuştu.