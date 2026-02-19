Haberler

Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Güncelleme:
İstanbul'daki bazı işletmeler, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Nottingham Forest taraftarına jest yaptı. Birçok işletme astıkları Nottingham Forest bayraklarıyla İngiliz taraftarları Sultanahmet Meydanı'nda karşıladı. Bu jest, bazı taraftar kesimleri tarafından abartılı bulunurken, bazı taraftarlar ise misafirperverlik açısından yapılan hareketi doğru bulduğunu belirtti.

  • Nottingham Forest taraftarları İstanbul'a geldiklerinde Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki işletmelerde asılı Nottingham Forest bayraklarıyla karşılandı.
  • Nottingham Forest Kulübü, taraftarlarına Ramazan ayının ilk gününde Sultanahmet Meydanı'nda alkol tüketmemeleri ve yerel geleneklere saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Nottingham Forest'ın İngiliz taraftarları, İstanbul'a ayak basar basmaz sıcak bir karşılama ile karşılaştı.

NOTTINGHAM TARAFTARINA BAYRAKLI KARŞILAMA

Özellikle Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki birçok kafe ve restoran, işletmelerine Nottingham Forest bayrakları asarak misafirperverliklerini gösterdi. Karşılama görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, Forest taraftarları bu jestten oldukça memnun kaldı. Birçok İngiliz taraftar, "Fantastik karşılaşama!', "İstanbul bizi evimizde hissettirdi" gibi yorumlarla tepkilerini paylaştı. Bayraklar altında poz veren taraftarlar, "Bu sıcak karşılama maç öncesi motivasyonumuzu artırdı" diyerek teşekkür etti.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak jest, Türkiye'deki bazı taraftar kesimleri tarafından abartılı olarak yorumlandı. Sosyal medyada "Misafirperverlik güzel ama rakip takıma bu kadar mı?" tartışmaları yaşanırken, bir kesim de "Türk misafirperverliğinin en güzel örneği, helal olsun" diyerek hareketi takdir etti.

NOTTINGHAM'DAN RAMAZAN UYARISI

Öte yandan Nottingham Forest Kulübü, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu. İngiliz kulübünün açıklamasında, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Aynı esnaf Juventus bayrağıda astıysa sorun yok

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Suudi al Nasr takımı olsa düşünelim. Celladına aşık ..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOrhan Göksel:

şaşırmayın gs lilerdir

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımm89m5ts9s:

asılları ingiliz olan gsliler olabilir diye okudum

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Zülkarneyn:

juve tutan lara gelsin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPole star:

Ne jesti kardeşim oradaki esnaf ekmeğinin peşinde;)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

