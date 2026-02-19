Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Nottingham Forest'ın İngiliz taraftarları, İstanbul'a ayak basar basmaz sıcak bir karşılama ile karşılaştı.

NOTTINGHAM TARAFTARINA BAYRAKLI KARŞILAMA

Özellikle Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki birçok kafe ve restoran, işletmelerine Nottingham Forest bayrakları asarak misafirperverliklerini gösterdi. Karşılama görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, Forest taraftarları bu jestten oldukça memnun kaldı. Birçok İngiliz taraftar, "Fantastik karşılaşama!', "İstanbul bizi evimizde hissettirdi" gibi yorumlarla tepkilerini paylaştı. Bayraklar altında poz veren taraftarlar, "Bu sıcak karşılama maç öncesi motivasyonumuzu artırdı" diyerek teşekkür etti.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak jest, Türkiye'deki bazı taraftar kesimleri tarafından abartılı olarak yorumlandı. Sosyal medyada "Misafirperverlik güzel ama rakip takıma bu kadar mı?" tartışmaları yaşanırken, bir kesim de "Türk misafirperverliğinin en güzel örneği, helal olsun" diyerek hareketi takdir etti.

NOTTINGHAM'DAN RAMAZAN UYARISI

Öte yandan Nottingham Forest Kulübü, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu. İngiliz kulübünün açıklamasında, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.