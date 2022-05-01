Burak Yılmaz'ın sinirden gözü döndü! Sahada küfretmediği kimse kalmadı - Haberler

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Burak Yılmaz'ın sinirden gözü döndü! Sahada küfretmediği kimse kalmadı

Haberler.com - Spor
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Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Troyes, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti. Mücadelede 9 kişi kalan konuk ekipte Burak Yılmaz, kırmızı kart gördükten sonra adeta çileden çıktı. Deneyimli golcü Türkçe küfürler ederek soyunma odasının yolunu tuttu.

Troyes ile Lille, Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Stade de I'Aube'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanırken, Lille karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

TROYES TÜM GOLLERİ PENALTIDAN ATTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada ve 86. dakikada Florian Tardieu ile 55. dakikada Ike Ugbo penaltıdan attı. Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik ise ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.

Burak Yılmaz kendini kaybetti! Sahada küfretmediği kimse kalmadı

Burak Yılmaz kendini kaybetti! Sahada küfretmediği kimse kalmadı

BURAK YILMAZ SİNİRDEN ÇILDIRDI

Lille'de Renato Sanches, 50. dakikada iki sarı kart birden görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Burak Yılmaz ise 68. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve karar sonrası adeta çileden çıktı. Deneyimli golcü Türkçe küfürler ederek soyunma odasının yolunu tuttu.

Burak Yılmaz'ın sinirden gözü döndü! Sahada küfretmediği kimse kalmadı

Haberler.com - Spor

Burak Yılmaz, Lille, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Yaşın gelmiş 40 olmuş ama ahlak denen bir şeyin yok

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