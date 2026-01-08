Haberler

Burak Yılmaz istediğini aldı! Süper Lig devinden transfer

Burak Yılmaz istediğini aldı! Süper Lig devinden transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın uzun süredir kadrosunda görmek istediği Denis Draguş'u transfer etti. Sezon başında İkinci Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Trabzonspor'da bulunan Draguş, Gaziantep FK'ya geri döndü. Yıldız oyuncu, takımının Antalya'daki kampına katıldı.

  • Denis Draguş, Gaziantep FK'ya transfer oldu.
  • Denis Draguş, bu sezon Eyüpspor'da 12 maça çıktı ve gol veya asist yapmadı.
  • Denis Draguş, daha önce Gaziantep FK'da 35 maçta 15 gol ve 2 asist yaptı.

Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Gaziantep Fk, teknik direktörü Burak Yılmaz'ın uzun süredir istediği transferde mutlu sona ulaştı.

DRAGUŞ, GAZİANTEP FK'YA DÖNDÜ

Burak Yılmaz'ın talepleri doğrultusunda hareket eden Gaziantep FK yönetimi, Trabzonspor'dan eski futbolcusu Denis Draguş'u yeniden renklerine bağladı. Sezon başında ikas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Trabzonspor'da olan Draguş, Antep temsilcisine geri döndü. Yıldız oyuncu, takımının Antalya kampına dahil oldu.

Burak Yılmaz istediğini aldı! Süper Lig devinden transfer

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Eyüpspor'da 12 maça çıkan Draguş, bu maçlarda takımı adına gol ya da asist katkısında bulunamadı.

GAZİANTEP FK RAKAMLARI

Daha önce Gaziantep FK formasını 35 maçta giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti