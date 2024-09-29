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Burak Yılmaz: Beşiktaş'ı Yenip Hak Ettiğimiz Galibiyeti Almak İstiyoruz

Burak Yılmaz: Beşiktaş'ı Yenip Hak Ettiğimiz Galibiyeti Almak İstiyoruz
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yarın Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, takımın iyi oynadığını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında oynadıkları oyunun karşılığını almak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Beşiktaş maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Eyüpspor maçının ikinci devresi ve Trabzonspor maçında oynadığımız asıl oyunumuzdan sonra Göztepe'ye birçok eksikle gittik. Ancak bunu hiçbir zaman konuşmadık ve konuşmayacağız. Hem yorgunluk hem de mental yorgunluktan sonra mağlup olduğumuz bir Göztepe maçı var. Oyun olarak çok iyiye giderken ne yazık ki Göztepe'de hem eksiklerden hem de fizik ve psikolojik olarak Trabzon'da bıraktığımız 2 puanın ardından istediğimiz sonucu alamadık. Ancak ben takım olarak iyiye gittiğimizi ve iyi oynadığımızı sadece 1 galibiyete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi transferler yaptılar. Ajax maçı onlar için yol kazasıdır. Biz yarın kesinlikle kazanmak istiyoruz. Yarın kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Rakibimiz Beşiktaş'a saygımız sonsuz ama yarın kazanıp bir an önce yukarılara doğru çıkmak istiyoruz. Oynadığımız oyunun karşılığını almak istiyoruz. Göztepe maçında yenilgiyi kesinlikle hak ettik. Ancak Göztepe maçına kadar oynadığımız her maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah yarın tekrar hak edip, hak ettiğimizi aldığımız bir maç olur" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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