Burak Elmas: Bazıları hemen olmamış olabilir ama ciddi işler yaptık

"Bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok"

"Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Bizler başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı, kötü giden işlerden uzaklaşmakta da gösteriyoruz. Biz dönemimizde birçok iş yaptık. Birçok söz verdik. Evet bu verdiğimiz sözlerin birçoğunu harekete geçirdik. 'Seçim dönemi verdiği sözleri tutmadı' diye eleştiriliyoruz. Bazıları hemen olmamış olabilir ama ciddi işler yaptık" dedi.

"Sizlerden şunu rica ediyorum; burada vereceğiz karardan ziyade her ne karar olursa olsun sonuna kadar kabul ettiğimizi, kimseyi de ötekileştirmeyeceğimizi söylemiştik. Bu genel kurulun gerilmesini, kavgalı geçmesine izin vermeyelim. Buradan birlikte çıkalım. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe çıkaralım. Yaşasın Galatasaray."