Buğra Duman, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Hırvatistan programına yeniden davet edildi

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Almanya'da Karlsruher SC altyapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğra Duman, yeniden Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edildi.

Almanya'nın köklü kulüplerinden Karlsruher SC'nin U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğra Duman, Türkiye U19 Milli Takımı'na yeniden davet edildi. U9'dan bu yana Karlsruher SC bünyesinde futbol hayatını sürdüren Duman, milli takım kampına katılmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Orta sahanın merkezinde, özellikle 6 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu, Karlsruher SC altyapısına U9 yaş grubunda katıldı. Kulübün farklı yaş kategorilerinde forma giyerek U19 seviyesine kadar yükselen Duman, Almanya'daki kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da görev aldı.

Hırvatistan'daki turnuva için kadroya davet edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Karlsruher SC'ye gönderilen 2 Eylül 2026 tarihli resmi davet yazısında, Buğra Duman'ın Türkiye U19 Milli Takımı'nın 26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da gerçekleştireceği programın kadrosunda yer aldığı bildirildi. Milli takım davetinin ardından Almanya'dan Türkiye'ye gelen Duman'ın, Hırvatistan'daki karşılaşmalarda yeniden ay-yıldızlı formayı giymesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı