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Bucaspor'un Yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü'den Taraftara Çağrı

Bucaspor'un Yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü'den Taraftara Çağrı
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Bucaspor 1928'in yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü, takımın başarısı için taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, disiplin ve takım çalışmasının ön planda olacağına dikkat çekti.

Bucaspor 1928 yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftara seslenerek, "Taraftarların sabrı, coşkulu desteği bizlerin ve oyuncularımızın sahadaki performansına ekstra katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Bucaspor 1928'de göreve başlamaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu dile getiren Üzümcü, "Bu görevi üstlenirken, takımımızı daha üst seviyelere taşımak ve başarıya ulaştırmak için ekibim ile birlikte azim ve kararlılıkla çalışacağımızı belirtmek isterim. Bu yolda, oyuncularımızın yeteneklerini en üst düzeye çıkaracak, genç yeteneklere fırsatlar tanıyacak ve takım ruhunu her zaman ön planda tutarak hareket edeceğiz. Başarının anahtarının disiplin, azim ve takım çalışması olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, her antrenmanda ve her maçta bu değerleri ön planda tutarak, mücadele edeceğiz. Futbolcularımızın hem fiziksel hem de mental olarak en iyi formda olmalarını sağlamak en büyük önceliğimiz. Taraftarlarımızın sabrı, coşkulu desteği bizlerin ve oyuncularımızın sahadaki performansına ekstra katkı sağlayacaktır" cümlelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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