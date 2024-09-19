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Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Gol Üretiminde Sorun Yaşamıyoruz

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Gol Üretiminde Sorun Yaşamıyoruz
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Bucaspor 1928'in teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, takımlarının son 3 maçta birçok pozisyona girdiğini ve gol üretiminde sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. Takım, 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan toplarken, ilk haftalarda sınırlı imkanlarla başarılı bir performans sergiliyor.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, şu ana kadar oynadıkları 3 maçta da çok fazla pozisyona girdiklerini belirterek, "Net veya nete yakın her oynadığımız maçta çok fazla pozisyona girebiliyoruz. Gol üretimi konusunda şu ana kadar bir sorunumuz yok" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk 3 hafta itibarıyla yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 2 gol gördü. İzmir ekibinde Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu da takımının durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Bu süreçte oyuncuların fedakarlıkları üst seviyeye çıktı"

Kısıtlı imkanlarla ilk haftalarda başarının geldiğini vurgulayan Balcıoğlu, "Kağıt üzerinde bakıldığı zaman şartlar olsun, yeni sezon hazırlığına geç başlamamız olsun ve takımın yaptığı antrenman sayısına bakıldığı zaman ligin başlangıcında toplayabileceğimiz en fazla puanı toplamak istiyorduk. Açıkçası en az kayıpla bu dönemi atlatmak istiyorduk. Çünkü maç tempomuz yoktu, fazla hazırlık maçı oynayamadık, çok fazla antrenman yapamadık. İlk maça iki antrenmanla çıkmıştık. Fakat bu süreçte oyuncuların performansı, sahada gösterdikleri özverileri ve fedakarlıkları üst seviyeye çıktı. 3 haftada 7i puan topladık" dedi.

"9 puan toplayamadığımız için üzgünüz"

3 maçlık süreçte 9 puan toplayamadıkları için üzgün olduğunu da dile getiren Uğur Balcıoğlu, "Puanımızı 9 yapabilirdik. Bu zor durumda daha tam olarak hazır olmayan bir takımla 9 puan başlangıçta inanılmaz olurdu. İki taraftan da farklı farklı bakış açısı oluyor bizim açımızdan. Bir taraftan çok iyi diyoruz 7 puan, bir taraftan da keşke 9 puan toplasaydık diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pozisyona girebiliyoruz"

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, gol üretme konusunda sıkıntılarının olmadığını vurgulayarak, "Net veya nete yakın her maçta çok fazla pozisyona giriyoruz. Erbaa maçı da dahil, içeride oynadığımız Ankara Demir maçında da 1-0'dan sonra 2 veya 3 gol daha bulabilirdik. Somaspor maçında da benzer şeyleri yaşadık. Yani gol yönünden sorunumuz yok. Pozisyona girebiliyoruz. Sadece santrafor bölgesiyle ilgili Arda gitti. Oradaki alternatiflerimiz kısıtlı. O bölgede oynatmayı düşündüğümüz oyuncuların bazıları yaklaşık bir yıldır maça çıkmamış. Bu inanılmaz derecede bir handikap ama sevindirici olan taraf ise gol pozisyonuna girmekte sorun yaşamıyoruz. Bu konuda cesuruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Bucaspor Futbol izmir Yaşam Spor

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