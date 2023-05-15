Bucaspor 1928 kritik sınavda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftaya lider Kocaelispor'un 6 puan gerisinde giren ikinci basamaktaki Bucaspor 1928, yarın evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'e şampiyonluk için sadece kazanmak da yeterli olmayacak. Lider Kocaelispor bu hafta 1 puan alsa dahi adını 1'inci Lig'e yazdıracak.

Son haftayı hükmen 3 puanla geçecek sarı-lacivertli ekip rakibine yenilmezse şampiyonluğu kaçırsa da Play-Off'ta adını grup finaline yazdırmayı garantileyecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, İskenderunspor'un kendilerini 1 puan geriden takip ettiğini hatırlatarak, "Elbette şampiyonluk şansımız matematiksel olarak var ama zor. Biz kazanıp ikinci sırayı garantilemek istiyoruz. Grup finaline kalmak da son derece önemli. Biz hangi yoldan olursa olsun bir üst lige yükselmek istiyoruz ve bunu da başaracağız" dedi.