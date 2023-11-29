Bucaspor 1928'in yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, 4 maçta yenilgi yüzü görmedi

Bucaspor 1928'in yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak henüz yenilgi yüzü görmedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sezona Ahmet Yıldırım yönetiminde başlasa da, daha sonraki süreçte Yıldırım'la sarı-lacivertli taraftarların yıldızı barışmayınca 7. hafta sonunda 49 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Bir süre teknik adam arayan Bucaspor 1928, 10. haftada takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ı getirdi. İzmir ekibinin başında 4 maça çıkan Dumlupınar, Kırklarelispor ve Serik Belediye maçlarından galibiyetle ayrılmayı başarırken, Adıyaman FK ve Kırşehir FK maçlarından ise beraberlik elde etti. Böylece 43 yaşındaki çalıştırıcı, çıktığı 4 maçtan 2 galibiyet 2 beraberlik almayı başararak toplayabileceği 12 puanının 8'ini toplamış oldu.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maç, Zonguldak'taki olumsuz hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı. 1 maçı eksik olan İzmir ekibi, puan tablosunda 26 puanla 5. sırada yer alıyor. - İZMİR