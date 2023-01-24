Bu sözler koltuğu sallar! Jorge Jesus'un Arda Güler açıklamasını dinleyenler kulaklarına inanamadı

Arda Güler'e az şans verdiği için yoğun eleştiri alan Jorge Jesus, Ümraniyespor maçından sonra eleştirilere yanıt verdi. Jesus, "Arda'nın benimlike birlikte şu ana kadar aldığı süre geçen sezonun tamamında aldığı süreden fazla" dedi.

Fenerbahçe'de Arda Güler krizi gün geçtikçe büyüyor. Taraftarın sahada görmek istediği genç yetenek, Ümraniyespor maçında oynatılmadı. Arda Güler'e şans vermediği için sert eleştirilen Jorge Jesus, Ümraniyespor maçından sonra çarpıcı cevaplar verdi.

"LİG DAHA BİTMEDİ"

Arda'nın kendi döneminde daha fazla süre bulduğunu ifade eden Jesus, "Arda'nın benimle birlikte şu ana kadar aldığı süre geçen sezonun tamamında aldığı süreden daha fazla. Henüz ligin ikinci yarısı da oynanmadı" şeklinde konuştu.

"EMRE MOR FAYDALI OLURDU"

Emre Mor'u kanatta hızlı olduğu için Arda'nın yerine aldığını söyleyen Jesus, "Bugünkü maçta Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı. Kenarlarda bire biri çok hızlı oynayabilen bir oyuncu. Farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim" dedi.

39 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Arda Güler, bu sezon Jorge Jesus döneminde ligde yalnızca 39 dakika süre buldu. Arda, 39 dakika şans bulduğu 6 maçta ise 2 gol kaydetti. Arda, 2 golü de Kasımpaşa maçında atmıştı. Genç yetenek Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkıp 65 dakika süre aldı, o karşılaşmada 1 asist üretti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Arda, bu kulvarda 147 dakika süre buldu. 3 Avrupa Ligi elemesi ve 1 Şampiyonlar Ligi elemesinde şans verilen Arda, bu bölümlerde 124 dakika oynatıldı. 17 yaşındaki futbolcu Jesus döneminde toplam 375 dakika süre buldu.

2 DAKİKA FAZLA ŞANS VERDİ

Arda Güler, geçen sezon ise ligde 12 maçta 284 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 3 asist üretti. Avrupa arenasında ise 4 maçta 89 dakika süre aldı, 1 asistle oynadı. Arda Güler geçen sezon Vitor Pereira ve İsmail Kartal döneminde toplam 373 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki futbolcu, geçen sezona göre 2 dakika daha fazla süre buldu. Ancak Arda, Fenerbahçe'de şans bulduğunda henüz 15 yaşındaydı ve maç tecrübesi yoktu. Taraftarlar Jorge Jesus'un açıklamalarına büyük tepki gösterdi.

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