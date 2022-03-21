Böyle rezillik görülmedi! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Giresunspor, Antalyaspor'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Giresunsporlu oyuncu Doukara, Antalya taraftarlarının arasına girip üçlü çektirdi. Sosyal medyaya düşen görüntüler gündemi salladı.
GZT Giresunspor'un Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından büyük bir skandal yaşandı. Giresunsporlu futbolcu Doukara, rakip takım taraftarların arasına girip üçlü çektirdi.
GALİBİYETİ KUTLADILAR
Doukara, galibiyeti kutlayan Antalyaspor taraftarlarına eşlik etti. 30 yaşındaki futbolcu 2018-19'da Antalyaspor forması giymişti. Doukara'nın yaptığı hareket Giresunspor taraftarını çileden çıkardı. Karadeniz ekibinin taraftarları sosyal medyadan Doukara'nın gönderilmesi için etiket açtı.
İşte sosyal medyadaki tepkiler: