Böyle rezillik görülmedi! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı

GZT Giresunspor'un Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından büyük bir skandal yaşandı. Giresunsporlu futbolcu Doukara, rakip takım taraftarların arasına girip üçlü çektirdi.

GALİBİYETİ KUTLADILAR

Doukara, galibiyeti kutlayan Antalyaspor taraftarlarına eşlik etti. 30 yaşındaki futbolcu 2018-19'da Antalyaspor forması giymişti. Doukara'nın yaptığı hareket Giresunspor taraftarını çileden çıkardı. Karadeniz ekibinin taraftarları sosyal medyadan Doukara'nın gönderilmesi için etiket açtı.

İşte sosyal medyadaki tepkiler: