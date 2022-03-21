Böyle rezillik görülmedi! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı - Haberler

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Böyle rezillik görülmedi! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Giresunspor, Antalyaspor'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Giresunsporlu oyuncu Doukara, Antalya taraftarlarının arasına girip üçlü çektirdi. Sosyal medyaya düşen görüntüler gündemi salladı.

GZT Giresunspor'un Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından büyük bir skandal yaşandı. Giresunsporlu futbolcu Doukara, rakip takım taraftarların arasına girip üçlü çektirdi.

Bu skandalın dünyada benzeri yok! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçı rakip taraftarla kutladı

GALİBİYETİ KUTLADILAR

Doukara, galibiyeti kutlayan Antalyaspor taraftarlarına eşlik etti. 30 yaşındaki futbolcu 2018-19'da Antalyaspor forması giymişti. Doukara'nın yaptığı hareket Giresunspor taraftarını çileden çıkardı. Karadeniz ekibinin taraftarları sosyal medyadan Doukara'nın gönderilmesi için etiket açtı.

Bu skandalın dünyada benzeri yok! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçı rakip taraftarla kutladı

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Bu skandalın dünyada benzeri yok! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçı rakip taraftarla kutladı

Bu skandalın dünyada benzeri yok! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçı rakip taraftarla kutladı

Bu skandalın dünyada benzeri yok! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçı rakip taraftarla kutladı

Bu skandalın dünyada benzeri yok! Doukara, Antalyaspor'dan fark yedikleri maçı rakip taraftarla kutladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Giresunspor, Spor, Haberler

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