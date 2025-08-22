Bu nasıl bir nefret! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

Bu nasıl bir nefret! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu nasıl bir nefret! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet
Haber Videosu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 yenilen Samsunspor, Yunan basınında geniş yer buldu. SDNA adlı spor sitesinin maç sonu "Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi" manşetini atması ise büyük tepki çekti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsun spor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya Yunan basını yer ayırırken bir spor sitesinin attığı skandal başlık büyük tepki çekti.

"PANATHİNAİKOS RAKİBİNİ DEVİRDİ"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, "Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor'u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı" manşetini attı. Ertnews ise Panathinaikos'un OAKA'da kalitesini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Avrupa Ligi play-off'larının ilk maçında dirençli Samsunspor'u 2-1 yendi" ifadelerini kullandı.

Bu ne kin bu ne öfke! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

"SAMSUNSPOR'UN SEVİYESİ SHAKHTAR İLE AYNI DEĞİL"

Sport24, Samsunspor'u eleştiren bir değerlendirmede bulundu: "Samsunspor'un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil, ancak bu Panathinaikos'un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadı."

Bu ne kin bu ne öfke! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

Naftemporiki ise maçı, " Panathinaikos, Samsunspor'u 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ne ilk adımı attı" sözleriyle özetledi.

Bu nasıl bir nefret! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

"TÜRKLERİ ATEŞE VERDİ" MANŞETİ TEPKİ ÇEKTİ

SDNA adlı spor sitesi ise kullandığı sert ifadelerle dikkat çekti. Haberde, "Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve Samsunspor'u korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü" ifadeleri yer aldı.

Bu ne kin bu ne öfke! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

Newsit ise "Panathinaikos, 2-1'lik skorla galip gelerek Türkiye'ye favori olarak gidecek" yorumunu yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Skandal olan manşet hangisi

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli :

Gelecekleri varsa görecekleri de var. Tarihteki hezimetin kuyruk acısı bunlar. Haydi Samsunspor! Rövanşta Karadeniz'e birilerini dökmen dileğiyle...

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARIS:

unutmuşlar, yüzmeyi bizim sayemizde öğrenmişlerdir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan S%u00f6nmez:

Cevap sahada verilir. Samsun onlar%u0131 eylesin, siz de istedi%u011finiz manseti atar susturursunuz onlar%u0131. E%u011fer elenirsek adamlara her manseti att%u0131rma hakk%u0131 vermi%u015f oluyoruz. Art%u0131k her osuruktan k%u0131yamet koparmay%u0131 b%u0131rak%u0131n l%u00fctfen yaaa .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmajını tazeleyen Gonca Vuslateri, 40 yaş esprisiyle güldürdü

İmajını tazeleyen Gonca Vuslateri, 40 yaş esprisiyle güldürdü
İşte cesedi villanın bahçesinde bulunan adamın kaçırıldığı anlar

Cesedi gömülü halde bulunan adamı böyle kaçırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.