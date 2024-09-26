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Arda Güler paylaşımından rahatsız olan Barcelona, UEFA'ya şikayette bulundu

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Şampiyonlar Ligi resmi hesabının Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler için yaptığı "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" paylaşımı Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'yı rahatsız etti. Yamal'a gereken değerin verilmediğini düşünen Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta, genç futbolcunun hak ettiği değeri görmesi için UEFA'dan açıklama talep etti.

Şampiyonlar Ligi resmi hesabının Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler için yaptığı bir paylaşım ezeli rakip Barcelona tarafında hoş karşılanmadı. Katalan ekibi, bu paylaşım için UEFA'ya şikayette bulundu.

"EN İYİ GENÇ OYUNCU ARDA GÜLER"

Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan paylaşımda Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in bir fotoğrafı ve "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" ifadeleri yer alıyordu.

BARCELONA, UEFA'NIN KAPISINA DAYANDI

Yapılan bu paylaşım, Lamine Yamal'ın en iyi genç yetenek olduğuna inanan Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın hoşuna gitmedi. Henüz 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde parlayan, en genç ikinci golcü olan ve dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülenYamal'a gereken değerin verilmediğini düşünen Laporta'nın memnuniyetsizliği dikkat çekiciydi. Laporta, Lamine Yamal'ın Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasındaki performansıyla hak ettiği takdiri görmesini sağlamak için UEFA'dan açıklama talep etti.

Bu ne çekememezlik! Barcelona, Arda Güler'i UEFA'ya şikayet etti

TEPKİLER SONRASINDA PAYLAŞIMI SİLDİLER

Uefa Şampiyonlar Ligi resmi hesabı tarafından yapılan bu yorum, Barcelona taraftarlarında da büyük öfke yarattı. Tepkilerin ardından Şampiyonlar Ligi hesabının bu paylaşımını silmesiyle durum beklenmedik bir hal aldı ve Barça'nın oyuncusuna haksız muamele yapıldığına dair şüpheleri arttı.

En İyi Genç Oyuncu' paylaşımına tepki gösterdi. Paylaşımda Real Madrid forması giyen Arda Güler'in fotoğrafı yer alırken, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'a gereken değerin verilmediği düşünülüyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta, UEFA'dan açıklama talep etti. Paylaşıma gelen tepkiler sonrasında Şampiyonlar Ligi hesabı, paylaşımını sildi ve Barcelona'nın oyuncusuna haksız muamele yapıldığına dair şüpheler arttı.

"ARDA GÜLER'İN POTANSİYELİ DAHA YÜKSEK"

Ayrıca Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol gazetesi Defansa Central'in haberine göre eflatun beyazlı camianın taraftarları Arda Güler'in Lamine Yamal'dan daha fazla potansiyeli olduğuna inanıyor. Barcelonalı futbolcunun yeteneğini inkar etmeyen Real Madridli taraftarlar Arda'nın daha teknik bir futbolcu olduğunu düşünüyor.

Bu ne çekememezlik! Barcelona, Arda Güler'i UEFA'ya şikayet etti

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon toplam 7 maçta Real Madrid formasını terletti. Toplam 247 dakika sahada kalan milli yıldızımız takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı. 2024/2025 sezonunda toplam 2 defa A Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen Arda, toplam 180 dakika sahada kalırken 1 asistle oynadı.

Arda Güler paylaşımından rahatsız olan Barcelona, UEFA'ya şikayette bulundu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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