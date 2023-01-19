Bu karedeki detayı fark edenlerin ağzı açık kaldı! Messi çılgınlığı boyut değiştirdi

Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de Lionel Messi sevgisi başka bir boyuta ulaştı. Bir çiftçi, mısır tarlasını Messi'nin portresini oluşturacak şekilde ekti. Havadan çekimde inanılmaz bir görüntüye sahip olan tarla, 50 hektarlık araziyi kapsıyor.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, finalde Fransa'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Tangocular'da zaferin aktörü Lionel Messi ise adeta vatandaşları tarafından kahraman ilan etti. Bir çiftçinin tarlasına yaptırdığı görsel büyük ilgi gördü.

TARLAYA MESSI PORTRESİ

Güney Amerika ülkesinde bir çiftçi, mısır tarlasını Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin portresini oluşturacak şekilde ekti. Messi tarlası coğrafi kodlama teknolojisiyle ekildi. Havadan çekimde inanılmaz bir görüntüye sahip olan tarla, 50 hektarlık bir araziyi kapsıyor.

DÜNYA KUPASI'NDA ŞOV YAPTI

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 36 yıl sonra dev turnuvadan zaferle ayrılmayı başarmıştı. Arjantin'e kupayı kazandıran isimlerin başında gelen kaptan Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.