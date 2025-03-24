A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılma ihtimalini duyurdular

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Avrupa dışında diğer kıtalarda elemeler daha önce başlamıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçların ardından Avrupa elemeleri de başlarken A Milli Takım'ın grubu netlik kazandı. Bunun üzerine Football Meets Data, takımların tur şanslarını hesapladı.

SON RAKİBİMİZ İSPANYA OLDU

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, Hollanda'yı eleyip yarı finale yükselerek Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi oldu. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile birlikte Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

GRUP LİDERLERİ DİREKT DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR

Gruplarda yer alacak takımların tamamlanmasıyla Football Meets Data takımların tur şanslarını hesapladı. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. İkinci sırada yer alan takımlar ise play-off oynayacak.

İŞTE A MİLLİ TAKIMIMIZIN DÜNYA KUPASINA KATILMA İHTİMALİ

Almanya, İsviçre, Danimarka, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, İtalya, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan'ın gruplarını ilk sırada tamamlayacağı tahmin edildi.

A Milli Takım'a Dünya Kupası Elemeleri için yapılan tahmin şu şekilde;

TÜRKİYE