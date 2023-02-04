Bu halini unutun! Suudi Arabistan'a taşınan Ronaldo'nun sevgilisi bambaşka bir imaja büründü

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olması sonrası sevgilisi Georgina Rodriguez, buradaki hayatlarıyla ilgili her gün yeni bir paylaşıma imza atıyor. Rodriguez'in son paylaşımında tarzını değiştirerek örgülü saç kullanmaya başladığı görüldü. Portekizli yıldızın sevgilisinin yeni imajı takipçilerinden tam not alırken, fotoğrafına gelen beğeni sayısı 4 milyona dayandı.